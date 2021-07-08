Рязанская прокуратура проверит работу комиссии ПДН, в которой состояли на учете подростки-убийцы

Прокурор Железнодорожного района даст оценку действиям должностных лиц и проверит соблюдения требований законодательства при организации и проведении индивидуальной профилактической работы с подростками.

Рязанская прокуратура проверит работу комиссии ПДН, в которой состояли на учете подростки-убийцы. Об этом сообщила пресс-служба регионального наздорного органа.

Прокурор Железнодорожного района проверит работу подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района. Он даст оценку действиям должностных лиц и проверит соблюдения требований законодательства при организации и проведении индивидуальной профилактической работы с подростками.

Несовершеннолетние жители Рязани 16 и 17 лет были задержаны по подозрению в убийстве. Двух мужчин без определенного места жительства они избили и скинули в пруд. 6 июля их тела в водоеме между улицами Чернышевского и Голеничнской обнаружили прохожие.