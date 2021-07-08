Рязанец ответит в суде за спаивание несовершеннолетней

С января 2020 по март 2021 года 19-летний молодой человек неоднократно спаивал свою несовершеннолетнюю знакомую из якобы дружеских побуждений. В ходе следствия молодой человек полностью признал вину и принес извинения матери знакомой.

Рязанец ответит в суде за спаивание несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

С января 2020 по март 2021 года 19-летний молодой человек неоднократно спаивал свою несовершеннолетнюю знакомую из якобы дружеских побуждений.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

В ходе следствия молодой человек полностью признал вину и принес извинения матери знакомой.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.