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Рязанец ответит в суде за спаивание несовершеннолетней
С января 2020 по март 2021 года 19-летний молодой человек неоднократно спаивал свою несовершеннолетнюю знакомую из якобы дружеских побуждений. В ходе следствия молодой человек полностью признал вину и принес извинения матери знакомой.

Рязанец ответит в суде за спаивание несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

С января 2020 по март 2021 года 19-летний молодой человек неоднократно спаивал свою несовершеннолетнюю знакомую из якобы дружеских побуждений.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

В ходе следствия молодой человек полностью признал вину и принес извинения матери знакомой.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.