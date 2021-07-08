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Российских школьников начнут обучать финансовой грамотности
Занятия будут проходить для учащихся с первого по девятый классы. К обучению приступят уже с 1 сентября 2022 года.

В российских школах введут уроки финансовой грамотности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Школьников научат анализировать доходы и расходы семьи, а также составлять финансовый план. Часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов, а на уроках географии ученикам расскажут, как определить качество жизни человека, семьи и финансового благополучия.

При этом в начальной школе элементы финансовой грамотности будут преподаваться на «Математике» и «Окружающем мире», а для учеников с пятого по девятый классы занятия будут проходить на уроках «Обществознания», Математики" и «Географии».

«Обязательное преподавание финансовой грамотности закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, которые были разработаны при активном участии Банка России», — говорится в документе.

Систему введут с 1 сентября 2022 года. По желанию родителей — с 2021 года.