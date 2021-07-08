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Россиянам посоветовали не заниматься сексом после вакцинации от коронавируса
Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки, не рекомендуется при проведении вакцинации от коронавируса.

Россиянам посоветовали не заниматься сексом после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки, не рекомендуется при проведении вакцинации от коронавируса.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинсбург сказал, что физические нагрузки при вакцинации от коронавируса не противопоказаны, но не следует доводить организм до изнеможения. В этом случае из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.