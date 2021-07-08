Россиян предупредили о фатальных осложнениях при коронавирусе в жару

Особенно это может коснуться пожилых людей.

Осложнения от СOVID-19 при жаре могут стать фатальными. Соответствующее заявление в четверг, 8 июля, приводит главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его слова приводят РИА Новости .

По словам эксперта, в группе риска находятся пожилые люди.

«Жара и ковид — очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов», — объяснил он.

Медик также напомнил, что избежать плохих последствий поможет вакцинация.