Партия «Новые люди» утвердила списки кандидатов в Госдуму

На съезде партии утвердили 215 кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным округам и 239 — по территориальным группам. В список на выборы по рязанскому одномандатному округу №156 вошел Дмитрий Детинов — автор социально-тематического YouTube-канала «Детинов», общественный деятель, победитель партийного конкурса «Марафон идей».

Традиционный съезд партии «Новые люди» провели по-новому: в формате бизнес-форума обсуждались проекты, которые могут быть полезны стране. На съезде утвердили 215 кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным округам и 239 — по территориальным группам.

Лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, вошли в общефедеральную часть списка.

Алексей Нечаев отметил, что выборы в этом году будут сложными и конкурентными. Он заявил: «Мы выходим на новый этап политической борьбы в котором мы еще не участвовали. „Новые люди“ ничего не боятся, очень быстро всему учатся».

Он подчеркнул, что у партии уже есть десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне.

Рязанская область была объединена в одну территориальную группу с Владимирской и Ивановской областями.

В список на выборы по рязанскому одномандатному округу №156 вошел Дмитрий Детинов — автор социально-тематического YouTube-канала «Детинов», общественный деятель, победитель партийного конкурса «Марафон идей».

«Мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей» — отметила советник лидера «Новых людей» Сардана Авксентьева.