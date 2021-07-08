На улице Фирсова полицейские поймали рязанца на мопеде без «прав»

Мужчина также ехал на транспортном средстве без защитного шлема.

На улице Фирсова полицейские поймали рязанца на мопеде без «прав». Об этом сообщает региональное управление МВД.

Нарушителя выявили в среду, 7 июля. 41-летнего рязанца на транспортном средстве без защитного шлема заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Выяснилось, что мужчина также не имеет прав на управление мопедом — его ранее лишили водительских прав за езду в нетрезвом состоянии.

Мужчину привлекли к административной ответственности.