Губернатор Николай Любимов встретился с многодетными семьями региона

В ходе встречи речь зашла о таких темах, как продление и расширение регионального материнского капитала, упрощение процедуры получения соцподдержки и другие.

Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи в четверг, 8 июля. Ее приурочили ко Дню семьи, любви и верности, пишет областное правительство.

В ходе встречи речь зашла о таких темах, как продление и расширение регионального материнского капитала, упрощение процедуры получения соцподдержки и другие.

Губернатор Николай Любимов заверил, что в Рязанской области семьи продолжат получать региональный маткапитал, а вместе с тем продолжится ежегодная его индексация. На встрече руководитель объединения многодетных семей в Рязани Елена Коновалова предложила расширить использование маткапитала и применять его в других направлениях: на оплату платных образовательных и медицинских услуг, приобретение автомобиля, мебели или бытовой техники.

«Вопрос очень актуальный. Он не раз обсуждался, в том числе нашими депутатами. Но именно вы — многодетные семьи являетесь нашими самыми главными экспертами в этом отношении, потому что напрямую сталкиваетесь с этими ситуациями. Однозначно, ограничения необходимо снимать. Направление использования регионального маткапитала должно быть максимально широким. Я обязательно дам поручение региональному министерству труда и соцзащиты населения проработать этот вопрос совместно с экспертным сообществом, в том числе объединением многодетных семей. В осеннюю сессию Облдумы необходимо внести соответствующий законопроект», — поддержал предложение губернатор.

Прозвучала также просьба упростить процедуру обращения за назначением мер соцподдержки. По словам многодетной матери Екатерины Еремеевой, с маленькими детьми невозможно собрать весь необходимый пакет документов. Николай Любимов поручил министру труда и соцзащиты населения Валерию Емецу сделать процесс оформления соответствующих мер максимальным удобным и простым. Подобный вопрос проработают и с получением ежегодной выплаты на школьные принадлежности — в беззаявительном порядке.

Кроме того, участники попросили организовать встречу по вопросам выделения земельных участков. Соответствующее поручение глава региона дал заместителю председателя правительства Роману Петряеву.

В настоящее время в Рязанской области на федеральном и областном уровнях предусмотрен целый комплекс мер государственной поддержки. Среди них и пособия многодетным семьям при рождении третьего ребенка, а также двойни и тройни, в размере пяти, десяти и пятнадцати тысяч рублей соответственно. Также предусмотрены выплаты за присмотр в дошкольном учреждении и на проездной билет учащимся.

«Комплексный подход к обеспечению поддержки семей с детьми демонстрирует позитивные результаты. Один из важных — стабильный рост семей с тремя и более детьми. В Рязанской области сейчас 12 тысяч 700 многодетных семей. Хочется надеяться, что их число продолжит увеличиваться», — сказал Николай Любимов.