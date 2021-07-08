Глава Роспотребнадзора высказалась о введении локдауна
Анна Попова заявила, что в России сегодня нет необходимости вводить локдаун или ужесточать антиковидные ограничения.
Глава Роспотребнадзора высказалась о введении локдауна. Об этом
В четверг, 8 июля, в интервью программе «Вести» Анна Попова заявила, что в России сегодня нет необходимости вводить локдаун или ужесточать антиковидные ограничения.
По ее словам, ограничительные меры и интенсивная вакцинация привели к стабилизации процесса.
Попова подчеркнула, что необходимости в введении локдауна точно не будет, если все привьются от коронавируса.