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Фискальные органы сами рассчитают сумму налога для тех, кто не подал декларацию за 2020 год
15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физлиц. Как пояснили РЗН. инфо в Межрайонной инспекции №3 ФНС России по Рязанской области, эта норма касается тех граждан, кто подал декларацию о доходах за 2020 год.

15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физлиц. Как пояснили РЗН. инфо в Межрайонной инспекции №3 ФНС России по Рязанской области, эта норма касается тех граждан, кто подал декларацию о доходах за 2020 год.

Если плательщик не подавал этого документа, а в 2020 году продал или получил в дар недвижимое имущество, то фискальные органы самостоятельно проведут проверку, исчислят сумму налога и предъявят ее к уплате.

«Такой порядок взимания налогов в этом году будет применяться впервые», — пояснила нашему корреспонденту замначальника межрайонной инспекции Ольга Стрелкова.

При отсутствии декларации фискальные органы сами рассчитают подоходный налог по формуле: 70% кадастровой стоимости объекта — 1 млн руб.) x 13%. То есть, если кадастровая цена квартиры 3 миллиона руб, то налог составит 3000000×0,7 минус 1000000 (необлагаемая сумма) х 0,13% =143 тысячи рублей, плюс пени и штрафы за просрочку.

Отметим, что налогом облагается недвижимое имущество, которое было продано в течение трех-пяти лет (срок зависит от способа приобретения) после получения права собственности.

При проведении «бездекларационной» проверки налоговый орган вправе требовать у плательщика представить в течение пяти дней все необходимые пояснения и документы.