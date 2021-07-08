Фискальные органы сами рассчитают сумму налога для тех, кто не подал декларацию за 2020 год

15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физлиц. Как пояснили РЗН. инфо в Межрайонной инспекции №3 ФНС России по Рязанской области, эта норма касается тех граждан, кто подал декларацию о доходах за 2020 год.