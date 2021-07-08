Эксперты предупредили о подорожании российского вина

Согласно исследованию рейтингового агентства НКР «Российское виноделие», цены на отечественное вино в 2021—2022 годах могут вырасти на 15-20%.

Эксперты предупредили о подорожании российского вина. Об этом пишет ТАСС.

Согласно исследованию рейтингового агентства НКР «Российское виноделие», цены на отечественное вино в 2021—2022 годах могут вырасти на 15-20%. К этому приведет подорожание винограда, снижение урожая из-за засухи, нехватка саженцев, увеличение стоимости импортного посадочного материала.

Эксперты отмечают, что за 2020 год цены на вино выросли на 6%, а в первом квартале 2021 года уже на 4,3%.

По их словам, доля российских вин в продаже будет увеличиваться, а доля винных напитков уменьшаться.