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Эксперт рассказал об угрозе появления суперштамма коронавируса
Ученые не исключают появления нового штамма коронавируса, который потребует нового метода лечения и новой вакцины, — суперштамма. По словам эксперта, единственная защита от его появления — вакцинация.

Эксперт рассказал об угрозе появления суперштамма коронавируса. Об этом сообщает сайт радио «Sputnik».

Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что ученые не исключают появления нового штамма коронавируса, который потребует нового метода лечения и новой вакцины, — суперштамма.

По словам эксперта, единственная защита от его появления — вакцинация.

«Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется», — сказал Николай Дурманов.