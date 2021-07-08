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Бездомных в России могут поставить в очередь на жилье
Татьяна Голикова поручила профильным министерствам проработать вопросы о возможности постановки бездомных в очередь на жилье, оказания им медпомощи, а также особенного порядка выдачи утраченных документов.

Бездомных в России могут поставить в очередь на жилье. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере поручила проработать комплекс мер по профилактике бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, а также уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства».

Голикова поручила Минстрою и Минюсту рассмотреть вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья. Минздраву, ФОМС и Минтруду — разработать методические рекомендации оказания бездомным медицинской помощи.

Также на заседании поднимался вопрос изменения размера или порядка уплаты пошлины за выдачу бездомным паспортов.

Напомним, ранее в России предложили создать реестр бездомных людей.