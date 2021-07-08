Бездомных в России могут поставить в очередь на жилье. Об этом
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере поручила проработать комплекс мер по профилактике бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, а также уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства».
Голикова поручила Минстрою и Минюсту рассмотреть вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья. Минздраву, ФОМС и Минтруду — разработать методические рекомендации оказания бездомным медицинской помощи.
Также на заседании поднимался вопрос изменения размера или порядка уплаты пошлины за выдачу бездомным паспортов.
Напомним, ранее в России предложили создать реестр бездомных людей.