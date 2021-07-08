А что в кино? «Черная вдова», «Космический джем: Новое поколение» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Главная премьера недели — супергеройский фильм «Черная вдова», основанный на комиксах вселенной Marvel. Он рассказывает о приключениях Наташи Романофф из команды Мстителей.

Американский спортивный фильм «Космический джем: Новое поколение» это продолжение картины 1996 года. Фильм собрал в себя не только прекрасный актерский состав, но и узнаваемых персонажей из мультфильмов Looney Tunes — Багза Банни, Даффи Дака, Твити, Марсианина Марвина.

Фантастический триллер «Бугимен» отсылает зрителей к знаменитой детской страшилке. А любители семейного просмотра смогут увидеть приключенческую комедию «Лена и львенок».

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Фото filmpro.ru