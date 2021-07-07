Захватившего банк в Тюмени мужчину задержали

В банке сообщили, что никто не пострадал. Преступника во время переговоров удалось убедить сдаться и отпустить всех заложников.

В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка. Об этом сообщил «Интерфакс».

В банке сообщили, что никто не пострадал.

Источник агентства сообщил, что преступника во время переговоров удалось убедить сдаться и отпустить всех заложников.