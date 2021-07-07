\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
25°
Чтв, 08
27°
Птн, 09
28°
ЦБ USD 73.27 -0.08 07/07
ЦБ EUR 87 -0.03 07/07
Нал. USD 73.85 / 74.60 12:23
Нал. EUR 87.40 / 88.10 12:24
Новости
Публикации
Прививки от COVID-19 для рязанцев: где и чем, как и когда
В Рязанской области с середины июня начали расти цифры...
Вчера 16:21
4 272
Рязанский профессор создал математическую модель прогноза заболеваемос...
Журналист РЗН. инфо побеседовал с профессором о достиже...
Вчера 11:40
2 303
Есть ли в Рязани безопасные детские площадки?
Год назад, летом 2020 года, на уровне государства приня...
5 июля 2021 15:54
2 624
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
1 июля 18:23
5 443
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Врач рассказал, что делать людям без антител после прививки
Чаще всего антитела не вырабатываются у людей старшего возраста из-за «индивидуальных особенностей организма и иммунной системы в данный момент»

Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Александр Доленко рассказал агентству «Прайм», что делать людям, у которых после прививки не выработались антитела.

По словам врача, редко бывают случаи, когда после вакцинации иммунная система человека вообще не реагирует на введение вакцины. Чаще всего это происходит у людей старшего возраста из-за «индивидуальных особенностей организма и иммунной системы в данный момент».

В таком случае, Александр Доленко, ВОЗ и минздрав рекомендуют не сдавать тесты на антитела, а сделать вакцинацию или ревакцинацию через 6 месяцев.

«Однако, если вы всё-таки хотите узнать результаты вакцинации, то сделайте тест через 21 день от второй прививки или позже. Не стоит торопиться и бежать на анализ раньше этого времени, данные, скорее всего, будут не точными», — подытожил врач.