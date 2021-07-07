Врач рассказал, что делать людям без антител после прививки

Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Александр Доленко рассказал агентству «
По словам врача, редко бывают случаи, когда после вакцинации иммунная система человека вообще не реагирует на введение вакцины. Чаще всего это происходит у людей старшего возраста из-за «индивидуальных особенностей организма и иммунной системы в данный момент».
В таком случае, Александр Доленко, ВОЗ и минздрав рекомендуют не сдавать тесты на антитела, а сделать вакцинацию или ревакцинацию через 6 месяцев.
«Однако, если вы всё-таки хотите узнать результаты вакцинации, то сделайте тест через 21 день от второй прививки или позже. Не стоит торопиться и бежать на анализ раньше этого времени, данные, скорее всего, будут не точными», — подытожил врач.