Врач рассказал, что делать людям без антител после прививки

Чаще всего антитела не вырабатываются у людей старшего возраста из-за «индивидуальных особенностей организма и иммунной системы в данный момент»

Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Александр Доленко рассказал агентству « Прайм », что делать людям, у которых после прививки не выработались антитела.

По словам врача, редко бывают случаи, когда после вакцинации иммунная система человека вообще не реагирует на введение вакцины. Чаще всего это происходит у людей старшего возраста из-за «индивидуальных особенностей организма и иммунной системы в данный момент».

В таком случае, Александр Доленко, ВОЗ и минздрав рекомендуют не сдавать тесты на антитела, а сделать вакцинацию или ревакцинацию через 6 месяцев.

«Однако, если вы всё-таки хотите узнать результаты вакцинации, то сделайте тест через 21 день от второй прививки или позже. Не стоит торопиться и бежать на анализ раньше этого времени, данные, скорее всего, будут не точными», — подытожил врач.