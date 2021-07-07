В ВОЗ заявили о начале опасной стадии пандемии

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, опасный этап пандемии наступил во всем мире.

В ВОЗ заявили о начале опасной стадии пандемии. Слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса приводят РИА Новости.

По его словам, опасный этап пандемии наступил во всем мире. Государства, имеющие инструменты для борьбы с вирусом, смягчают ограничения. А те, кто не имеют доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализаций и смертей. Ситуация ухудшается новыми штаммами вируса.

Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.

«Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», — добавил он.

Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.