Инфекционист сообщил о случаях заражения коронавирусом в третий раз

Вирус обходит иммунные барьеры и может заразить во второй и третий раз. Тимаков добавил, что в третий раз заболевание может быть сильнее, чем в первые два раза.

Главный врач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков сообщил, что в мире фиксируются случаи заболевания коронавирусом в третий раз. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, в таком случае заболевание может протекать тяжелее, чем прежде.

Он отметил, что вирус обходит иммунные барьеры и может заразить во второй и третий раз. Тимаков добавил, что в третий раз заболевание может быть сильнее, чем в первые два раза.

Он объяснил, что третью волну заболеваемости в России связывают с особенностью индийского штамма (дельта). По его словам, на седьмой-восьмой день после заражения состояние заболевшего может ухудшиться до госпитализации.