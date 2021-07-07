В Скопинском районе мужчина изнасиловал пожилую родственницу

28-летний ранее неоднократно судимый мужчина во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Скопинском районе мужчина изнасиловал пожилую родственницу. Подробности дела в среду, 7 июля, приводит региональный следком.

Инцидент произошел 1 марта 2021 года. Следствием установлено, что 28-летний ранее неоднократно судимый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в помещении со своей пожилой родственницей. Он ее изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Суд приговорил скопинца к шести с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.