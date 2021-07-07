В Сасове экс-сотрудник сотовой компании помог знакомой узнать об измене мужа

Теперь ему грозит уголовное наказание. Дело направлено в суд.

В Сасове экс-сотрудник сотовой компании помог знакомой узнать об измене мужа. Подробности в среду, 7 июля, приводит региональный следком.

Установлено, что преступление было совершено в феврале 2021 года. Мужчина, являясь директором магазина офиса обслуживания и продаж регионального отделения одной из компаний операторов сотовой связи, нарушил тайну телефонных переговоров. Он сделал выписку о телефонных соединениях мужа своей знакомой и передал всю информацию ей. Женщина искала факт подтверждения измены.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.