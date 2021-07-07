В Рыбновском районе «ГАЗель» столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

Авария произошла на 170 километре автодороги М5 «Урал».

В Рыбновском районе газель столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие. Об этом в среду, 7 июля, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на 170 километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 32-летний рязанец на Lada Largus на регулируемом перекрестке завершал маневр и столкнулся с «ГАЗелью», которой управлял 28-летний водитель. В результате ДТП пострадали водитель грузового автомобиля, а также 66-летняя пассажирка легковушки. Им понадобилась медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка.