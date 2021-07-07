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В Рязанской области нашли труп мужчины с огнестрельным ранением
Тело мужчины с огнестрельным ранением на приусадебном участке нашел сосед. Возле рязанца лежало гладкоствольное охотничье ружье. Выяснилось, что оружие принадлежало пенсионеру на законных основаниях.

Во вторник, 6 июля, в селе Истье Старожиловского района обнаружили труп 81-летнего мужчины из Рязани. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанскому району.

Тело мужчины с огнестрельным ранением на приусадебном участке нашел сосед. Возле рязанца лежало гладкоствольное охотничье ружье. Выяснилось, что оружие принадлежало пенсионеру на законных основаниях.

«По факту обнаружения трупа проводится проверка. Рассматриваются все версии случившегося», — рассказал Максим Сеничкин, следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области.

Фото «КП-Рязань»