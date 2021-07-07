В Крыму заявили об отсутствии помех для отдыха после наводнения

Последствия наводнений практически ликвидированы. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму заявили об отсутствии помех для отдыха после наводнения. Соответствующее заявление в среду, 7 июля, сделал глава республики Сергей Аксенов. Его словам приводит « Интерфакс ».

По его словам, последствия наводнений на полуострове практически ликвидированы и препятствий для отдыха туристов нет.

«В Крыму последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала. Отдыху гостей республики ничего не мешает», — сообщил глава республики.

Несмотря на положительную динамику, Сергей Аксенов призвал соблюдать требования Роспотребнадзора.

«Это залог успеха курортного сезона и комфортного отдыха. По сути, все зависит от нас. Напомню, что вакцинация в нашем регионе идет полным ходом, в день прививается порядка 10-12 тысяч человек. Очень рассчитываю на ответственность и дисциплину крымчан и гостей полуострова», — добавил глава региона.