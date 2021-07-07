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В Крыму планируют ужесточить COVID-ограничения
Ведомство планирует расширить перечень регионов полуострова. К числу четырех административных территорий — Симферополю, Симферопольскому району, Ялте и Алуште — добавят Джанкойский район, Феодосию и Судак. В перечисленных регионах значительно вырос уровень заболеваемости коронавирусом.

В Крыму планируют ужесточить COVID-ограничения. Об этом в среду, 7 июля, сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Ее слова приводит РИА Новости.

Ведомство планирует расширить перечень регионов полуострова, в которых ужесточат органичительные меры. К числу четырех административных территорий — Симферополю, Симферопольскому району, Ялте и Алуште — добавят Джанкойский район, Феодосию и Судак. В перечисленных регионах значительно вырос уровень заболеваемости коронавирусом.

«Практически все регионы у нас пошли в рост. Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе — за последние три недели уровень заболеваемости вырос в 2,3 раза, в Красногвардейском районе — в 2 раза, в Феодосии — в 2,6 раза и в Судаке такая же картина. В связи с этим сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничительными мероприятиями, в который у нас уже включены четыре административных территории: Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта», — сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.

В настоящее время кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время при заполняемости посадочных мест до 50% и с соблюдением дистанций между столиками. С 23.00 до 8.00 работает только доставка и обслуживание на вынос.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом запретили работу всех культурно-развлекательных мероприятий в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште. Не работают дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе на территориях общепита.

В случае, если количество заболевших продолжит расти, к августе запретят отдых организованных групп детей из других регионов страны.