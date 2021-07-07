В Костромской области девятилетний мальчик застрелил сестру из ружья

За несколько дней до трагедии глава семейства нашел охотничье ружье в лесу и решил оставить себе.

В Костромской области девятилетний мальчик застрелил сестру из ружья. Об этом в среду, 7 июля, сообщает Life со ссылкой на свой источник.

Трагедия произошла во вторник, 6 июля, около 16:00 в деревне Бараново Костромской области. Ребенок играл с охотничьим ружьем ИЖ-58 и внезапно выстрелил в сторону своей пятилетней сестренки. Девочку с огнестрельным ранением живота экстренно доставили в районную больницу, но спасти ее не удалось.

По факту убийства возбуждено уголовно дело.

В Федеральной службе Национальной гвардии установили, что ружье, из которого выстрелил мальчик, нигде не числится. Как сообщает источник Life, его глава семейства за несколько дней до несчастного случая нашел в лесу, принес домой и оставил себе.