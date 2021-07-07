В Александро-Невском мужчина угрожал сожительнице мотыгой

О разгорающемся конфликте сообщила мать потерпевшей.

В Александро-Невском мужчина угрожал сожительнице мотыгой. Подробности приводит региональное управление МВД.

Сообщение о разгорающемся конфликте поступило в полицию. На место прибыли сотрудники службы участковых уполномоченных и патрульно-постовой службы.

Выяснилось, что 32-летний мужчина начал злоупотреблять алкоголем, что не нравилось его 51-летней сожительнице. В очередной раз, когда сельчанин напился и пришел домой — дверь дома была закрыта, а вещи стояли на улице. Сама женщина со своей матерью находились на огороде. Услышав, что его выгоняют из дома, мужчина разозлился, схватил мотыгу и замахнулся на гражданскую жену с криками, что убьет ее. В конфликт вмешалась мать сожительницы, которая и позвонила в полицию.

На агрессора возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.