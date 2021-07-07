Рязанца признали невменяемым за убийство соседа по больничной палате

Он совершил преступление в декабре прошлого года. Подробности приводит региональная прокуратура.

Рязанца признали невменяемым за убийство соседа по больничной палате. Об этом в среду, 7 июля, сообщает сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2020 года 33-летний мужчина проходил лечение в сасовском психоневрологическом центре. Там он поссорился со своим соседом по палате и задушил его. Как он сообщил следствию, «ему надоел сосед тем, что рассказывал небылицы», и это его «сильно злило».

Суд признал мужчину невменяемым — он имеет психическое расстройство в форме шизофрении. В связи с этим он освобожден от уголовной ответственности, но обязан проходить принудительное лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.