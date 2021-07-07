«Справедливая Россия» представила свою предвыборную программу

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Рязани провела пресс-конференцию, где были представлены список кандидатов в депутаты Госдумы и проект предвыборной программы. На предстоящих сентябрьских выборах справороссы намерены занять второе место.

«Справедливая Россия», объединившаяся 22 февраля с партиями «За Правду» и «Патриоты России», собирается выдвинуть на выборы в Госдуму 307 человек по спискам и 223 кандидата по одномандатным округам. В общефедеральную часть списка обновленной «Справедливой России» вошли четыре человека — председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.

Лидером территориального партсписка стал член Центрального Совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков. Также от Рязанской области в список вошли Григорий Парсентьев — депутат, прошедший в Рязанскую областную думу от партии «ЗА ПРАВДУ», и член совета регионального отделения партии Николай Туркин.

В утвержденный проект предвыборной программы вошли инициативы по снижению пенсионного возраста, возврату индексации пенсий работающих пенсионеров и введению справедливого базового дохода в размере 10 тысяч рублей в месяц. Партия также настаивает на резком увеличении МРОТ до 31 тысячи рублей и снижении НДС до 15%.

Напомним, выборы депутатов Госдумы состоятся в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Президент России Владимир Путин 17 июня подписал соответствующий указ.