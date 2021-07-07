В Рязани снегоболотоход врезался в дерево

2 июля примерно в 9:05 в Рязани у дома №13 по улице Лесопарковой 24-летний рязанец на снегоболотоходе Polaris превысил скорость и врезался в дерево.

В Рязани снегоболотоход врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

2 июля примерно в 9:05 в Рязани у дома №13 по улице Лесопарковой 24-летний рязанец на снегоболотоходе Polaris превысил скорость и врезался в дерево. Травмы получил 28-летний пассажир. Его госпитализировали.

Полиция ищет очевидцев ДТП. Всех, у кого есть информация, попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.