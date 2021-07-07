Следователи установили личность рязанца, погибшего на улице Вокзальной
Тело мужчины обнаружили на улице Вокзальной. Предположительно, смерть наступила из-за падения с высоты.
Следователи установили личность рязанца, погибшего на улице Вокзальной. Подробности в среду, 7 июля, приводит «
По данным ведомства, погибший оказался 21-летним местным жителем. Проверка по данному факту продолжается.
Напомним, тело неизвестного мужчины обнаружили в воскресенье, 4 июля. Предположительно, смерть наступила из-за падения с высоты.
Фото «МК в Рязани»