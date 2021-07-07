В Рязани на площади Попова полиция остановила молодого человека на скутере

У 24-летнего рязанца не было «прав». На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Молодого человека привлекли к административной ответственности.

Во вторник, 6 июля, на площади Попова в Рязани полиция остановила молодого человека на скутере, который ехал без шлема. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

У 24-летнего рязанца не было «прав». На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Молодого человека привлекли к административной ответственности.