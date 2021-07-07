Лаборатория минприроды взяла пробы воздуха в Шацком районе после жалоб жителей

Эксперты не выявили превышения загрязняющих веществ в селе Инная Слобода

Лаборатория минприроды взяла пробы воздуха в селе Инная Слобода Шацкого района после жалоб жителей на «отравление известковой пылью». Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном министерстве природопользования.

30 июня передвижная экологическая лаборатория минприроды взяла пробы воздуха в селе. Превышения загрязняющих веществ эксперты не выявили. Результаты исследований соответствуют гигиеническим нормативам для населенных мест. В ведомстве уточнили, что при взятие проб «визуально предполагаемый завод не работал».

Министерство природопользования проводит административное расследование в отношении ООО «Малахит» по признакам «Нарушения правил охраны атмосферного воздуха» (статья 8.21 КоАП). По результатам проверки будет вынесено решение.

По словам жительницы села, сейчас производство на предприятие временно приостановлено, идет установка очистителей воздуха.

Напомним, жители села Инная Слобода рассказали, что задыхаются от известковой пыли.