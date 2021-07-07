Рязанцам напомнили о безопасности на воде

Специалисты городского «Управления по ГО и ЧС» провели объезд по пляжам, расположенным в черте города.

Рязанцам напомнили о безопасности на воде. Об этом в среду, 7 июля, сообщила мэрия .

Специалисты городского «Управления по ГО и ЧС» провели объезд по пляжам, расположенным в черте города. Они раздали отдыхающим памятки с правилами безопасности на воде в летнее время и напомнили о требованиях к поведению в разгар купального сезона.

Спасатели подчеркнули, что купаться стоит только на оборудованных и благоустроенных пляжах.