В Рязанской области ищут 33-летнего мужчину

Мужчина не выплачивает алименты на содержание дочери 2008 года рождения. Его не смогли найти по месту регистрации, а также по последнему месту жительства — в поселке Сараи. На связь с приставами должник не выходит. Его объявили в розыск.

В Рязанской области ищут 33-летнего мужчину Игоря Николаевича Фокина, долг по алиментам которого составил 506 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не выплачивает алименты на содержание дочери 2008 года рождения. Его не смогли найти по месту регистрации, а также по последнему месту жительства — в поселке Сараи. На связь с приставами должник не выходит. Его объявили в розыск.