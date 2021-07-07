В Рязанской области ищут 33-летнего мужчину
Мужчина не выплачивает алименты на содержание дочери 2008 года рождения. Его не смогли найти по месту регистрации, а также по последнему месту жительства — в поселке Сараи. На связь с приставами должник не выходит. Его объявили в розыск.
В Рязанской области ищут 33-летнего мужчину Игоря Николаевича Фокина, долг по алиментам которого составил 506 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Мужчина не выплачивает алименты на содержание дочери 2008 года рождения. Его не смогли найти по месту регистрации, а также по последнему месту жительства — в поселке Сараи. На связь с приставами должник не выходит. Его объявили в розыск.
Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номеру телефона