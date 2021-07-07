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Россияне начнут получать выплаты на детей школьного возраста с 16 августа
Государство выплатит по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Такая мера поддержки дана россиянам, чтобы собрать ребенка к школе.

Россияне начнут получать выплаты на детей школьного возраста с 16 августа. Об этом в среду, 7 июля, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, пишет ТАСС.

Государство выплатит по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Такая мера поддержки дана россиянам, чтобы собрать ребенка к школе. По данным Минтруда и соцзащиты, объем расходов по этой программе составляет более 200 миллиардов рублей.

По словам министра, программа господдержки впервые за многие десятилетия охватит более 20 миллионов детей.

Кроме того, президент Владимир Путин также поручил до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей до 7 лет. Также единовременная выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. По общему правилу, выплаты полагаются только одному из родителей — усыновителей, опекунов, попечителей.

Напомним, президент подписал указ, согласно которому каждая российская семья, имеющая детей, получит единовременную выплату к учебному году.