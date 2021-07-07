Россиянам разъяснили порядок выплаты пособия родителям-одиночкам

Одинокие родители с доходом ниже прожиточного минимума смогут претендовать на выплату пособия на ребенка, даже если второй родитель платит алименты. Правда, в этом случае у родителя должно быть судебное решение об их назначении.

Россиянам разъяснили порядок выплаты пособия родителям-одиночкам. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Слова чиновника приводит « Российская Газета ».

Одинокие родители с доходом ниже прожиточного минимума смогут претендовать на выплату пособия на ребенка, даже если второй родитель платит алименты. Правда, в этом случае у родителя должно быть судебное решение об их назначении. Оно не потребуется только в том случае, если один из родителей ушел из жизни.

«Если с учетом этих денежных средств семья не выходит из-за черты бедности, то это тоже является основанием для получения выплаты», — сказал министр.

Даже в случае, если алиментщик не систематически исполняет судебное решение, выплаты все равно назначаются родителю с ребенком — служба судебных приставов будет контролировать поступление средств.