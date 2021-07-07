Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Россиян предупредили о новом способе обмана мошенников. Они могут использовать для рассылки фишинговых писем почтовый домен gov.ru, передает
В администрации сети предупредили, что лучше не открывать письма от незнакомых отправителей и не переходить по ссылкам из электронных писем, в том числе от RSNet, а также не открывать вложения, которые могут находиться в подобных сообщениях.
Также специалисты нашли таргетированные рассылки фишинговых писем якобы с домена gov.ru. Отмечается, что такие атаки настраивают под определенную организацию и в сообщениях могут быть даже использованы реальные номера и имена сотрудников. Мошенники могут использовать поддельный адрес отправителя
Россиянам порекомендовали внимательно проверять адреса отправителей писем и не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях и не открывать в них приложения.