Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Специалисты нашли таргетированные рассылки фишинговых писем якобы с домена gov.ru. Отмечается, что такие атаки настраивают под определенную организацию и в сообщениях могут быть даже использованы реальные номера и имена сотрудников.

Россиян предупредили о новом способе обмана мошенников. Они могут использовать для рассылки фишинговых писем почтовый домен gov.ru, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию сети RSNet (Russian State Network, сегмент интернета для российских органов власти).

В администрации сети предупредили, что лучше не открывать письма от незнакомых отправителей и не переходить по ссылкам из электронных писем, в том числе от RSNet, а также не открывать вложения, которые могут находиться в подобных сообщениях.

Также специалисты нашли таргетированные рассылки фишинговых писем якобы с домена gov.ru. Отмечается, что такие атаки настраивают под определенную организацию и в сообщениях могут быть даже использованы реальные номера и имена сотрудников. Мошенники могут использовать поддельный адрес отправителя webmaster@gov.ru , который используется в качестве имени адресанта, а настоящий e-mail отправителя находится на бесплатной почте.

Россиянам порекомендовали внимательно проверять адреса отправителей писем и не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях и не открывать в них приложения.