РЗН. инфо публикует расценки на размещение предвыборных материалов

ООО «Рязань-Инфо» оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, противоречащие действующему законодательству РФ или общей редакционной политике Информационного агентства «Рязанский городской сайт RZN.info» (Реестровая запись СМИ Эл № ФС77-41916, выдано Роскомнадзором 10.09.2010г).

РЗН.инфо публикует расценки на размещение материалов в период избирательной кампании по выборам в Рязанскую областную думу, которые состоятся 19 сентября 2020 года.

Публикация пресс-релиза в ленте новостей (1 шт.) — 14 тысяч рублей;

Публикация статьи (1 шт.) — 35 тысяч рублей;

Публикация спецпроекта-статьи (1 шт.) — 50 тысяч рублей;

Размещение фоторепортажа (1 шт.) — 15 тысяч рублей;

Размещение теста (до 8 вопросов) — 40 тысяч рублей;

Размещение постов в группе РЗН. инфо мессенджера Telegram (1 шт.) — 7 тысяч рублей;

Размещение постов в аккаунте РЗН. инфо Instagram (1 шт.) — 5 тысяч рублей;

Баннер в шапке на главной (33% просмотров) — 45 тысяч рублей;

Баннер в боковой колонке на главной (33% просмотров) — 35 тысяч рублей;

Баннер в шапке на внутренних (33% просмотров) — 50 тысяч рублей;

Баннер в боковой колонке на внутренних (33% просмотров) — 35 тысяч рублей;

Баннер в списке новостей (33% просмотров) — 40 тысяч рублей.

Услуги предоставляются на условиях 100% предоплаты.

ООО «Рязань-Инфо» оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, противоречащие действующему законодательству РФ или общей редакционной политике информационного агентства «Рязанский городской сайт RZN.info» (Реестровая запись СМИ Эл № ФС77-41916, выдано Роскомнадзором 10.09.2010г).