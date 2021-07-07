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«Пушкинская карта» заработает к следующим каникулам
Изначально президент России Владимир Путин предложил внедрить такой финансовый инструмент раньше 1 сентября, чтобы школьники и студенты имели возможность в каникулярный период посетить театры и музеи.

«Пушкинская карта» заработает к следующим каникулам. Соответствующее заявление в среду, 7 июля, сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Изначально президент России Владимир Путин предложил внедрить такой финансовый инструмент раньше 1 сентября, чтобы школьники и студенты имели возможность в каникулярный период посетить театры и музеи.

«Чуть-чуть пораньше будет сложно, поскольку сами театры, музеи и те, кто делают выставки, должны подготовиться к тому, чтобы использовать „Пушкинскую карту“. Но я уверен, что на следующие каникулы мы можем пообещать, что такая программа будет для них доступна», — ответил председатель правительства.

О самой инициативе создать «Пушкинскую карту» заявил Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. Отмечается, что по ней молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры, а воспользоваться картой, как планируется, можно будет с сентября по декабрь 2021 года и в 2022 году. Государство положит на такие карты по 3 тысячи рублей на четыре месяца.