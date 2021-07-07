В центре Рязани произошел пожар

Сообщение о пожаре поступило в 22:39 6 июля. На улице 2-я Безбожная загорелась хозпостройка. Площадь возгорания составила 2 кв. м, огонь повредил диван.

Вечером во вторник, 6 июля, в центре Рязани произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 22:39 6 июля. На улице 2-я Безбожная загорелась хозпостройка. Площадь возгорания составила 2 кв. м, огонь повредил диван.

Есть пострадавший. На место выезжал один автомобиль и шесть человек личного состава государственной противопожарной службы.