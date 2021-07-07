Стали известны подробности гибели мужчины, утонувшего в Шиловском районе

Рязанец и его два приятеля пришел на берег реки Пара. Мужчины выпивали. Двое решили пойти домой, а третий решил остаться, чтобы искупаться.

Мужчине, утонувшему в Шиловском районе, было 28 лет. Об этом РЗН. инфо сообщила следователь Шиловского межрайонного следственного отдела Мария Лоцманова.

4 июля он и его два приятеля пришел на берег реки Пара. Мужчины выпивали. Двое решили пойти домой, а третий решил остаться, чтобы искупаться. Он сообщил, что догонит друзей, но не вернулся.

Тело подняли из воды в среду, 7 июля.