Озеленение Рязани превратилось в фикцию

За последнее время Рязань лишилась многих зеленых зон. Даже близость сентябрьской битвы за депутатские мандаты не помешала демонтировать ограду и вырубить два десятка ясеней в «Наташкином» парке.

За последнее время Рязань лишилась многих зеленых зон. Даже близость сентябрьской битвы за депутатские мандаты не помешала демонтировать ограду и вырубить два десятка ясеней в «Наташкином» парке.

При строительстве нового корпуса в детском саду №99 в Горроще внутри большого двора снесли около 130 деревьев. Рязанцев о вырубке не спросили и даже не оповестили об этом. Многие эксперты считают, что озеленение в городе ведется хаотично.

РЗН.инфо попытался разобраться в проблеме и выяснить, как можно исправить ситуацию. Подробности читайте в разделе «Публикации».