Названы самые высокооплачиваемые вакансии Рязанской области

Специалисты
Лидером рейтинга стала вакансия менеджера по логистике со знанием английского языка, занимающегося выстраиванием коммуникации с англоязычной клиентской базой — с зарплатой до 3 000 долларов.
На втором месте — предложение для Java-разработчика с зарплатой до 185 000 руб. На третьей строчке — вакансия для руководителя интернет-магазина с зарплатой от 150 000 рублей.
Четвертое место заняла профессия руководителя медицинского центра с зарплатой от 150 000 рублей. Пятое — ведущий менеджер по продажам полиграфических услуг (от 150 000 рублей).
Шестое место — профессия врача-хирурга (до 180 000 рублей). На седьмой строчке — региональный торговый представитель (до 150 000 рублей). На восьмой — главный технолог (до 150 000 рублей).
На девятой строчке главный бухгалтер производственного предприятия с функциями финансового директора с зарплатой от 120 000 рублей. И на десятой строчке находится Android разработчик (от 120 000 рублей).