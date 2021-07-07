Названы самые высокооплачиваемые вакансии Рязанской области

Специалисты hh.ru проанализировали самые дорогие предложения. Лидером рейтинга стала вакансия менеджера по логистике со знанием английского языка.

Специалисты hh.ru назвали самые высокооплачиваемые вакансии для жителей Рязанской области, проанализировав самые дорогие предложения.

Лидером рейтинга стала вакансия менеджера по логистике со знанием английского языка, занимающегося выстраиванием коммуникации с англоязычной клиентской базой — с зарплатой до 3 000 долларов.

На втором месте — предложение для Java-разработчика с зарплатой до 185 000 руб. На третьей строчке — вакансия для руководителя интернет-магазина с зарплатой от 150 000 рублей.

Четвертое место заняла профессия руководителя медицинского центра с зарплатой от 150 000 рублей. Пятое — ведущий менеджер по продажам полиграфических услуг (от 150 000 рублей).

Шестое место — профессия врача-хирурга (до 180 000 рублей). На седьмой строчке — региональный торговый представитель (до 150 000 рублей). На восьмой — главный технолог (до 150 000 рублей).

На девятой строчке главный бухгалтер производственного предприятия с функциями финансового директора с зарплатой от 120 000 рублей. И на десятой строчке находится Android разработчик (от 120 000 рублей).