На рязанской телебашне включат праздничную подсветку ко Дню семьи

Подсветку включат в четверг, 8 июля, ко Дню семьи, любви и верности.

На рязанской телебашне включат праздничную подсветку ко Дню семьи. Об этом в среду, 7 июля, сообщает пресс-служба Минтерпола .

Подсветку включат в четверг, 8 июля, ко Дню семьи, любви и верности.

К подобному флешмобу присоединятся Нижний Новгород, Казань, Тула, Екатеринбург, Кострома и другие города.

В столичном городе на медиафасадах Останкинской телебашни в этот день будет транслироваться поздравление.