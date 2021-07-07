Московские музеи ввели систему QR-кодов

Система доступа по QR-кодам ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также московские власти рекомендовали ввести систему в учреждениях культуры.

Музей-усадьба Царицыно и некоторые другие музеи Москвы со среды ввели систему QR-кодов. Об этом сообщается на сайтах музеев, передает РИА Новости .

Система доступа по QR-кодам ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также московские власти рекомендовали ввести систему в учреждениях культуры.

QR-коды со среды, 7 июля, необходимо предъявлять для входа в музях Царицыно и Кусково. Он нужен для входа во Дворец и павильоны, а также в Музей космонавтики.