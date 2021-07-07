Мэрия разрешила построить три многоэтажки около ТЦ «Виктория плаза»

Согласно документу, утвержден проект планировки части улицы Цветной бульвар, на котором планируется возвести три многоэтажных дома. Ранее проект отклонили из-за того, что жители проголосовали против на публичных слушаниях.