Мэрия разрешила построить три многоэтажки около ТЦ «Виктория плаза»
Согласно документу, утвержден проект планировки части улицы Цветной бульвар, на котором планируется возвести три многоэтажных дома. Ранее проект отклонили из-за того, что жители проголосовали против на публичных слушаниях.
Мэрия разрешила построить три многоэтажки около ТЦ «Виктория плаза». Соответствующее постановление, подписанное главой администрации, официально опубликовали в среду, 7 июля.
Согласно документу, утвержден проект планировки части улицы Цветной бульвар, на котором планируется возвести три многоэтажных дома.
Ранее проект отклонили из-за того, что жители проголосовали против на публичных слушаниях.
Подробнее о жителях домов, построенных в XIX веке крестьянами Троицкой слободы, читайте в разделе «Публикации».