Житель Касимова ограбил на улице прохожую

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» по горячим следам задержали 34-летнего жителя районного центра, который подозревается в совершении уличного ограбления женщины.

Житель Касимова ограбил на улице прохожую. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

Днем к 43-летней жительнице Касимова подбежал неизвестный, выхватил из ее руки сумку и оттолкнул ее. Мужчина забрал мобильный телефон и банковские карты.

Полиции удалось выяснить, что преступление совершил 34-летний сторож одной из местных организаций, который недавно освободился из тюрьмы.

Полиция застала мужчину дома, где у него оказались похищенные телефон и банковские карты. Часть денег он успел потратить на продукты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».