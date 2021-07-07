Житель Касимова ограбил на улице прохожую
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» по горячим следам задержали 34-летнего жителя районного центра, который подозревается в совершении уличного ограбления женщины.
Житель Касимова ограбил на улице прохожую. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.
Днем к 43-летней жительнице Касимова подбежал неизвестный, выхватил из ее руки сумку и оттолкнул ее. Мужчина забрал мобильный телефон и банковские карты.
Полиции удалось выяснить, что преступление совершил 34-летний сторож одной из местных организаций, который недавно освободился из тюрьмы.
Полиция застала мужчину дома, где у него оказались похищенные телефон и банковские карты. Часть денег он успел потратить на продукты и алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».