Главврач ОКБ заявил, что вакцинированные рязанцы попадают в больницу с ковидом

По его словам, треть людей, поступивших в «красные зоны» ОКБ три недели назад, скончались, несмотря на усилия медиков. Среди них не было ни одного вакцинированного.

Вакцинированные рязанцы попадают в больницу с ковидом. Об этом сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин на странице «ВКонтакте».

По его словам, треть людей, поступивших в «красные зоны» ОКБ три недели назад, скончались, несмотря на усилия медиков.

«Среди них не было ни одного вакцинированного. Да, пациенты, сделавшие прививку, поступают в больницу с ковидом, но ни один из них не попал в реанимацию, в этом случае болезнь протекает легко», — написал Карпунин.

Он отметил, что в ОКБ прививки ежедневно делают около 400 человек. Всего полностью привились 15 тысяч рязанцев.