Под Рязанью дом сгорел из-за оставленного на зарядке смартфона

Загорелся дом из блочных кирпичей и дерева. В момент начала пожара в помещении находилась компания подростков 15-16 лет.

В ночь на среду, 7 июля, в деревне Ровное Рязанского района произошел пожар. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Загорелся дом из блочных кирпичей и дерева. В момент начала пожара в помещении находилась компания подростков 15-16 лет. Взрослых в доме не было. Дом принадлежал деду одной из девушек, мужчина находился в Рязани.

Никто не пострадал. Здание сгорело полностью. Подростки рассказали, что пожар начался в мансарде, где один из них оставил на кровати смартфон на зарядке.

На место выезжали пять пожарных расчетов. Причины ЧП выясняются.