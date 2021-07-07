Под Рязанью дом сгорел из-за оставленного на зарядке смартфона
Загорелся дом из блочных кирпичей и дерева. В момент начала пожара в помещении находилась компания подростков 15-16 лет.
В ночь на среду, 7 июля, в деревне Ровное Рязанского района произошел пожар. Об этом пишет ИД «
Загорелся дом из блочных кирпичей и дерева. В момент начала пожара в помещении находилась компания подростков 15-16 лет. Взрослых в доме не было. Дом принадлежал деду одной из девушек, мужчина находился в Рязани.
Никто не пострадал. Здание сгорело полностью. Подростки рассказали, что пожар начался в мансарде, где один из них оставил на кровати смартфон на зарядке.
На место выезжали пять пожарных расчетов. Причины ЧП выясняются.