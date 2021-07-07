Еще восемь рязанцев скончались от коронавируса за сутки

За сутки в Рязанской области заболели 137 человек, всего число заболевших достигло 31 889. За сутки выздоровели 99 рязанцев, всего 30 114.

В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались восемь человек, всего число летальных случаев с начала пандемии достигло 656. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области заболели 137 человек, всего число заболевших достигло 31 889. За сутки выздоровели 99 рязанцев, всего 30 114.

За сутки в России зафиксировали 23 962 новых случая заражения коронавирусом, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 682 634. За сутки выздоровели 20 067 человек, всего — 5 121 919. 725 человек скончались, всего с начала пандемии умерли 140 041 человек.